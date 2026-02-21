Referendum Giustizia, ciclo di incontri del comitato Noi Moderati con Liguori e Palamara

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

REFERENDUM GIUSTIZIA: AL VIA IL CICLO DI INCONTRI DEL COMITATO NOI MODERATI PUGLIA PER IL SI

Due appuntamenti a Manfredonia e Foggia con protagonisti del mondo del giornalismo, della magistratura e delle istituzioni per approfondire le ragioni della riforma

FOGGIA – Due incontri, due grandi nomi per raccontare i motivi del Sì al prossimo referendum sulla giustizia. Li ha organizzati il comitato territoriale per il SI “Noi Moderati Puglia”, guidato dall’ing. Gianni Rotice, presidente del Comitato territoriale per il SI “Noi Moderati Puglia”.

Un percorso di analisi e confronto che attraverserà il territorio pugliese e vedrà la partecipazione di figure di primo piano del panorama nazionale come Paolo Liguori, giornalista e già direttore editoriale di Tgcom24 e Luca Palamara, che è stato presidente dell’Anm e per cinque anni al Csm. Il tour nasce con l’obiettivo di informare i cittadini e promuovere una riflessione consapevole sulla necessità di una riforma del sistema giudiziario, sostenuta con forza dalla delegazione regionale di Noi Moderati.

IL CALENDARIO DEGLI EVENTI

Si parte il 28 febbraio a Manfredonia alle ore 18 nella Sala delle Vetrate “Aronne del Vecchio” di Palazzo San Domenico (Piazza del Popolo).

L’apertura del ciclo di incontri vedrà come ospite d’eccezione Paolo Liguori. A fare gli onori di casa sarà Gianni Rotice. Interverranno Luigi Morgante, segretario regionale Noi Moderati Puglia, Francesco Borgese (segretario provinciale Noi Moderati Foggia), il consigliere comunale Vincenzo Di Staso, avvocato e vicepresidente del Comitato e Mario Aiezza, referente provinciale per Foggia del Comitato Giovani Avvocati per il Sì. Modera Oreste di Giuseppe, avvocato.

Il 3 marzo alle 11 ci si sposta a Foggia, nella sala meeting dell’Hotel Cicolella (viale XXIV Maggio, 60), con Luca Palamara, per un’analisi profonda delle dinamiche interne alla magistratura. Gli onori di casa sono affidati a Francesco Borgese, con gli interventi di Luigi Morgante, Gianni Rotice, Mario Aiezza e Vincenzo Di Staso, questa volta in veste di moderatore. “Questi incontri – dichiarano i promotori – rappresentano un’occasione fondamentale per riportare la giustizia al centro del dibattito civile. Vogliamo offrire ai cittadini gli strumenti per comprendere il valore di un cambiamento necessario, attraverso le voci di chi il sistema lo conosce dall’interno e di chi lo racconta ogni giorno”.