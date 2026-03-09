Referendum Giustizia, arriva Luca Palamara per il Sì

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

REFERENDUM GIUSTIZIA A FOGGIA LUCA PALAMARA SPIEGA LE RAGIONI DEL SI

Con l ex presidente dell ANM anche Gianni Rotice presidente Comitato Territoriale per il Si Noi Moderati Puglia i Giovani Avvocati per il Si una docente di procedura penale e i vertici regionali del partito di Maurizio Lupi

FOGGIA Foggia e pronta ad accogliere un ospite illustre Luca Palamara gia presidente dell Associazione Nazionale Magistrati e gia membro del Consiglio Superiore della Magistratura. Il secondo evento in Capitanata organizzato dal Comitato Territoriale per il Si Noi Moderati Puglia capitanato dall ex sindaco di Manfredonia Gianni Rotice e previsto martedi 10 marzo 2026 alle 19 nella Sala Meeting dell Hotel Cicolella Viale XXIV Maggio 60 e sara intitolato Referendum Giustizia le Ragioni del Si. Saranno approfonditi i temi legati alla riforma del sistema giudiziario in vista della consultazione referendaria del 22 23 marzo.

Con Palamara figura centrale nel dibattito nazionale sulla riforma della giustizia ci sara il presidente del comitato Gianni Rotice insieme ai vertici regionali del partito di Maurizio Lupi Luigi Morgante segretario regionale e Francesco Borgese segretario provinciale che fara gli onori di casa. I cittadini che parteciperanno all incontro avranno la possibilita di comprendere in maniera ancor piu tecnica le ragioni del si grazie anche ad Antonella Marandola docente di Diritto Processuale Penale presso l Unisannio di Benevento e a Mario Aiezza referente provinciale per Foggia del Comitato Giovani Avvocati per il Si. Il dibattito sara moderato da Vincenzo Di Staso vicepresidente del Comitato Territoriale per il Si Noi Moderati Puglia.

Il dibattito si focalizzera sulle motivazioni a supporto dei quesiti referendari con un attenzione particolare alla separazione delle carriere tra magistrati inquirenti PM e giudicanti considerata dai promotori un passo fondamentale per l equita del sistema giudiziario. L ingresso e libero e la cittadinanza e invitata a partecipare.