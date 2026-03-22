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Referendum Giustizia 2026: affluenza al 14,1%, primi dati ufficiali

Roberta Cipolletta22 Marzo 2026
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Prima rilevazione sull’affluenza al Referendum Giustizia 2026. Alle ore 12 di domenica 22 marzo la partecipazione alle urne si attesta al 14,1% degli aventi diritto, secondo i primi dati ufficiali diffusi nel corso della mattinata.

Si tratta del primo aggiornamento sulla partecipazione al voto in Italia, dove milioni di cittadini sono chiamati a esprimersi sulla riforma della giustizia.

Seggi aperti oggi e domani: orari del voto

Le urne sono aperte:

• domenica 22 marzo 2026 dalle 7:00 alle 23:00

• lunedì 23 marzo 2026 dalle 7:00 alle 15:00

Durante la giornata verranno diffusi nuovi aggiornamenti sull’affluenza, con ulteriori rilevazioni previste nel pomeriggio e alla chiusura dei seggi.

Referendum sulla riforma della giustizia: cosa si vota

Il Referendum Giustizia 2026 riguarda una riforma che introduce importanti modifiche al sistema giudiziario. Tra i principali punti previsti:

• separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri

• creazione di due Consigli Superiori della Magistratura

• istituzione di una nuova Alta Corte disciplinare

Gli elettori possono votare Sì per approvare la riforma oppure No per respingerla.

Nessun quorum: il risultato sarà valido comunque

Trattandosi di un referendum costituzionale confermativo, non è previsto il quorum. Il risultato del Referendum Giustizia 2026 sarà quindi valido indipendentemente dal numero di persone che andranno a votare.

Prime indicazioni sull’affluenza

Il dato del 14,1% alle ore 12 rappresenta una partecipazione ancora parziale, ma fornisce un primo indicatore dell’andamento del voto nelle prime ore. L’affluenza potrebbe aumentare soprattutto nel pomeriggio e nella giornata di lunedì, quando i seggi riapriranno fino alle 15.

Roberta Cipolletta22 Marzo 2026
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