Referendum Giustizia 2026: affluenza al 14,1%, primi dati ufficiali
Prima rilevazione sull’affluenza al Referendum Giustizia 2026. Alle ore 12 di domenica 22 marzo la partecipazione alle urne si attesta al 14,1% degli aventi diritto, secondo i primi dati ufficiali diffusi nel corso della mattinata.
Si tratta del primo aggiornamento sulla partecipazione al voto in Italia, dove milioni di cittadini sono chiamati a esprimersi sulla riforma della giustizia.
Seggi aperti oggi e domani: orari del voto
Le urne sono aperte:
• domenica 22 marzo 2026 dalle 7:00 alle 23:00
• lunedì 23 marzo 2026 dalle 7:00 alle 15:00
Durante la giornata verranno diffusi nuovi aggiornamenti sull’affluenza, con ulteriori rilevazioni previste nel pomeriggio e alla chiusura dei seggi.
Referendum sulla riforma della giustizia: cosa si vota
Il Referendum Giustizia 2026 riguarda una riforma che introduce importanti modifiche al sistema giudiziario. Tra i principali punti previsti:
• separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri
• creazione di due Consigli Superiori della Magistratura
• istituzione di una nuova Alta Corte disciplinare
Gli elettori possono votare Sì per approvare la riforma oppure No per respingerla.
Nessun quorum: il risultato sarà valido comunque
Trattandosi di un referendum costituzionale confermativo, non è previsto il quorum. Il risultato del Referendum Giustizia 2026 sarà quindi valido indipendentemente dal numero di persone che andranno a votare.
Prime indicazioni sull’affluenza
Il dato del 14,1% alle ore 12 rappresenta una partecipazione ancora parziale, ma fornisce un primo indicatore dell’andamento del voto nelle prime ore. L’affluenza potrebbe aumentare soprattutto nel pomeriggio e nella giornata di lunedì, quando i seggi riapriranno fino alle 15.