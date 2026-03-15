Referendum: Forza Italia in Capitanata per il sì

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CONTINUANO GLI INCONTRI DI FORZA ITALIA IN CAPITANATA PER SPIEGARE COME UN “SI” AL REFERENDUM POTRA’ GARANTIRE L’IMPARZIALITA’ DEL GIUDICE E METTERE FINE ALLO STRAPOTERE DELLE CORRENTI

Continua il percorso di avvicinamento al Referendum Popolare Confermativo sulla Giustizia in programma il 22 e 23 marzo che Forza Italia sta portando avanti in provincia di Foggia. Dopo gli incontri tenuti in questi ultimi giorni a Vieste, San Marco in Lamis e Castelluccio dei Sauri, i vertici di Forza Italia spiegheranno le ragioni del “SI” lunedì pomeriggio alle ore 18 a San Giovannni Rotondo, martedì a Monte Sant’Angelo alle 17.00 e alle 18.30 a Manfredonia, mentre il 18 marzo è previsto un incontro a Lesina, giovedì invece a Lucera e Orta Nova.

“Devo ringraziare Carlo Dercole che ha accolto con entusiasmo il ruolo di responsabile provinciale per il SI di Forza Italia per il Referendum sulla Giustizia, organizzando tanti incontri in provincia di Foggia a cui hanno partecipato i nostri parlamentari Gatta e Lovecchio e i responsabili delle segreterie cittadine di Capitanata, del movimento giovanile e di Azzurro Donna. Invitiamo i cittadini a recarsi alle urne perchè con il loro SI avremo una giustizia più equa e trasparente: con la separazione delle carriere e il sorteggio dei membri del CSM, garantiamo finalmente la piena imparzialità del giudice e mettiamo fine allo strapotere delle correnti”.