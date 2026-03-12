[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Referendum costituzionale sulla giustizia: a Vieste l’incontro “Difendere la Costituzione – Le ragioni del NO” promosso dalla consigliera regionale Rossella Falcone

Si terrà sabato 14 marzo alle ore 18.30, presso la sala convegni dell’hotel Falcone di Vieste, l’incontro pubblico “Difendere la Costituzione – Le ragioni del NO”, promosso dalla consigliera regionale pugliese Rossella Falcone, con l’obiettivo di offrire ai cittadini un momento di confronto e approfondimento in vista del referendum costituzionale del 22 e 23 marzo 2026. L’ingresso all’incontro è libero.

L’iniziativa nasce dalla volontà di favorire una discussione aperta e consapevole su una riforma che riguarda l’assetto della magistratura e l’organizzazione del sistema giudiziario previsto dalla Costituzione. Il referendum è di tipo confermativo, quindi non è previsto il quorum: sarà determinante la maggioranza dei voti validi espressi. Per questo motivo, ogni singolo voto potrà risultare decisivo.

Dopo i saluti istituzionali della consigliera regionale Rossella Falcone e del segretario provinciale del Partito Democratico di Foggia Pierpaolo d’Arienzo, interverranno il Procuratore della Repubblica di Foggia Enrico Infante, il Presidente del Tribunale di Bari Alfonso Orazio Maria Pappalardo e l’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità Raffaele Piemontese.

«Abbiamo scelto di promuovere questo momento di confronto – spiega la consigliera Rossella Falcone – perché la Costituzione è la casa comune di tutti i cittadini e ogni cambiamento che la riguarda merita di essere compreso fino in fondo. Prima di esprimere il proprio voto è importante informarsi, ascoltare opinioni diverse e partecipare al dibattito pubblico. Il referendum non riguarda un dettaglio tecnico ma il modello di organizzazione della magistratura e il sistema di garanzie che tutela i diritti di tutti».

L’incontro di Vieste vuole quindi rappresentare un’occasione di approfondimento accessibile e aperta alla cittadinanza, per discutere in modo chiaro delle ragioni che sostengono il NO alla riforma costituzionale, con il contributo di rappresentanti delle istituzioni e del mondo della giustizia.

Le operazioni di voto per il referendum si svolgeranno domenica 22 marzo dalle ore 7 alle 23 e lunedì 23 marzo dalle ore 7 alle 15.