Reazione a Catena: le Tre Stagioni dominano ancora

Ieri, nella puntata di Reazione a Catena condotta da Pino Insegno su Rai 1, le campionesse in carica — il trio noto come Le Tre Stagioni (Egle, Chiara e Raffaella) — si sono confermate protagoniste assolute dello show. Si sono confrontate con la squadra sfidante denominata I Meno Dodici (Tommaso, Lorenzo e Lorenzo C.), che ha spiegato il proprio nome giocando sull’idea che in realtà il gruppo conta 15 amici, e “ne mancano 12” in quel momento. Durante la prova dell’Intesa Vincente, Le Tre Stagioni hanno centrato 8 parole, contro le 4 dei Meno Dodici, conquistando così l’accesso all’Ultima Catena con un montepremi iniziale di 137.000 €. In quella fase finale, il premio è stato ridotto (dimezzato) a 34.250 €: le campionesse hanno utilizzato i jolly e non hanno dovuto acquistare il terzo elemento, potendo contare sugli indizi “Segnale” (parola che iniziava con “Ra” e finiva con “O”) e “Partire”. La parola indovinata nel finale è risultata essere RAZZO. Momento memorabile: appena appresa la vittoria, le Tre Stagioni si sono avvicinate a Pino Insegno per abbracciarlo, regalando un gesto spontaneo e caloroso che ha riscosso affetto nel pubblico. Il conduttore stesso ha sottolineato il loro sorriso contagioso e il piacere di ascoltarle ragionare.

Reazione a Catena: l’abbraccio spontaneo delle tre concorrenti

La puntata del 6 ottobre ha mostrato una performance solida e matura da parte de Le Tre Stagioni. Non è semplice confermarsi in un programma dove la tensione cresce e ogni errore può essere fatale: hanno gestito bene sia la fase dell’Intesa Vincente che l’Ultima Catena, mantenendo lucidità e metodo. Ammirevole il loro equilibrio fra riflessione e decisione, specie nella fase finale, dove avrebbe potuto essere facile vacillare: usare i jolly al momento giusto, non indebolire troppo il montepremi e scegliere con coraggio “RAZZO” come risposta sono scelte che rivelano affinità di squadra, fiducia reciproca e buona capacità strategica. Il gesto verso il conduttore — quell’abbraccio spontaneo — aggiunge umanità al quiz show: serve soprattutto in un contesto dove spesso prevalgono la tensione e l’adrenalina. Quel momento ha fatto respirare leggerezza e empatia, ed è un dettaglio che resta impresso. Se c’è un “neo”, forse esso è da ricercare del dimezzamento del premio che resta un elemento di rischio che può penalizzare squadre brave, soprattutto se devono affrontare le ultime fasi con ostacoli (jolly, lettere, indizi). Nessuna critica alle concorrenti, solo un’osservazione sul format: il bilanciamento tra audacia e protezione del montepremi è sempre delicato. Quella del 6 ottobre è stata comunqur una puntata viva, ben giocata, con un finale che ha emozionato. Le Tre Stagioni dimostrano di non essere solo fortunate, ma preparate e unite. Se continueranno così, avranno tutte le carte in regola per dominare ancora questo quiz.