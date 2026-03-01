[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Real Normanna-Manfredonia, Pezzella: “Partita stregata”

“Una partita difficile da commentare, è stata stregata” così mister Pezzella al termine dei 90′ di Real Normanna-Manfredonia.

“In 95′ hanno fatto un eurogol, un gol della domenica. E basta. Noi nel primo tempo abbiamo creato diverse palle gol, ma è stata una domenica molto fortunata per loro. Faccio davvero fatica a commentare questa partita”.

“Oggi è girato tutto male, una sconfitta che fa male. Ma bisogna essere più cattivi, bisogna fare gol. Lasciamo troppi punti per strada, non siamo cinici”.