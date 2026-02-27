Sport Manfredonia

Real Normanna-Manfredonia a Vincenzo Hamza Riahi di Lovere

Redazione27 Febbraio 2026
La delicata gara tra Real Normanna e Manfredonia sarà diretta dal signor Vincenzo Hamza Riahi di Lovere.

Un precedente per l’arbitro bergamasco con i sipontini: al Miramare arbitrò la gara contro il Martina dello scorso anno, finita 1-1, con l’espulsione del sipontino Gianfreda.

Ad assistere il fischietto di Lovere Ruggero Marra di Torino e Lorenzo De Giulio di Nichelino.

