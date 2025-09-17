Sport Manfredonia

Re Manfredi Run, logistica sul Porto Turistico di Manfredonia

Redazione17 Settembre 2025
A seguire una mappa con le indicazioni logistiche principali. Vi ricordiamo i principali servizi:

  • PARCHEGGI non custoditi:
    • Parcheggio Centro Cesarano: Presente prima di entrare nel porto turistico Marina del Gargano – Lungomare del Sole 1 – Manfredonia (FG)
    • Parcheggio Case Marinare: Nella stradina esterna al porto turistico nelle immediate vicinanze dell’ingresso
    • Strisce BLU: vi ricordiamo che è possibile parcheggiare sulle strisce blu presenti su tutto il Lungomare del Sole e Lungomare Nazzario Sauro nei pressi del porto di Ponente. La domenica della gara i parcheggi sono gratuiti
  • DEPOSITO BORSE:
    • Vi sarà assegnato un identificativo che verrà scritto sul pettorale e identificherà la vostra borsa al deposito borse custodito da personale della ASD Manfredonia Corre.
  • SERVIZIO WC e DOCCE (in orari prestabiliti su uno o sull’altro molo del porto)
  • RITIRO PETTORALI e ULTIME ISCRIZIONI NON COMPETITIVE SUL POSTO:
    • Nei pressi del MOLO VESPUCCI (entrando sul porto bisognerà andare a sinistra)
  • PALCO PREMIAZIONI:
    • Dove si svolgeranno le premiazioni dopo gara
