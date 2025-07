[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Rassegna “Riflessi di Mare”, Grande successo dell’evento Aldo Moro: La Verità Negata

Lo scorso venerdì 11 luglio, presso la sede nautica della Lega Navale Italiana sez. di Manfredonia, alla presenza di un pubblico numeroso e attento, l’On. Gero Grassi, deputato della XV-XVI-XVII legislatura, ha tenuto una ‘lectio magistralis’ su Aldo Moro, tratteggiandone la figura, il contesto sociale e politico in cui si è affermata, la sua ascesa istituzionale, i principi che hanno connotato la sua azione politica, la tragica vicenda del suo sequestro (con l’eccidio della sua scorta) e del conseguente omicidio.

L’Autore del libro “ALDO MORO: La Verità Negata”, dopo l’introduzione dell’On. Antonio Tasso (deputato della XVIII legislatura), ha raccontato quanto emerso dalle indagini della Commissione Parlamentare ‘Moro 2’, mettendo in rilievo fatti provati e testimonianze a confutazione dei numerosi depistaggi messi in atto in un gigantesco complotto internazionale, contenuti in circa dieci milioni di pagine verbalizzate.

Grassi ha descritto, con dovizia di particolari, i numerosi intrecci tra ’servizi’, politica, organizzazioni eversive (Brigate Rosse e non solo), ambienti ecclesiastici, criminalità organizzata in un crescendo narrativo che ha ‘inchiodato’ l’attenzione dei partecipanti, i quali, al termine, con un lunghissimo applauso, ne hanno certificato l’apprezzamento.

Gero Gassi, che non ha lesinato aneddoti e citazioni del Presidente della Democrazia Cristiana, ha comunicato con orgoglio che quella tenuta alla Lega Navale è stata la conferenza n. 1289 e tante altre ne seguiranno.

Antonio Tasso – organizzatore dell’evento sotto l’egida del Direttivo dell’Ente, guidato dal Presidente Franco Brunetti – ha ricordato che ha invitato per la terza volta Grassi a Manfredonia, riscuotendo ampio consenso e successo, con il ‘pienone’ nelle strutture utilizzate.

Va rilevato che la rassegna “Riflessi di Mare” fa parte del programma estivo di eventi ‘Manfredonia Festival 2025’ realizzato dal Comune di Manfredonia (che si ringrazia) e che si potrà visionare il video completo della serata al seguente link: https://www.youtube.com/watch?v=78VuVNJRlac

Gli appuntamenti della rassegna culturale “Riflessi di Mare” sono accessibili gratuitamente a tutti coloro che vorranno parteciparvi.