Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales, si alimentano le voci di una crisi

Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales, coppia simbolo del mondo dello spettacolo italiano, sono al centro di voci di crisi che si fanno sempre più insistenti. Dopo le recenti apparizioni senza sorrisi in piscina a Roma, gli indizi di una possibile rottura si accumulano. Rocío, 36 anni, ha recentemente lasciato il luogo di relax per oltre un’ora, mostrando un volto cupo e distaccato, mentre Bova, 53 anni, anche lui apparso pensieroso, sembra condividere un’aria di tensione. Le celebri ricorrenze, come la festa del papà, sono state segnate dall’assenza di Bova nei messaggi pubblicati da Rocío, alimentando i sospetti di una distanza tra i due.

Gli episodi che fanno pensare ad una crisi

Inoltre, le vacanze di Pasqua sono state trascorse separatamente: lei in Spagna con la madre, lui in Italia, con le bambine Luna e Alma. Nonostante alcuni momenti di riavvicinamento, come la visita a Disneyland con le figlie, si ipotizza che possano essere semplici tentativi di zittire i rumors o di mantenere la facciata di un rapporto ancora saldo.

Rocío, ospite di Alessia Marcuzzi, ha commentato i gossip, senza difendere apertamente il suo amore, alimentando le voci di una crisi in atto e di case separate. La loro storia, iniziata nel 2012 sul set di “Immaturi – Il viaggio”, sembra attraversare una fase delicata, con alcuni segnali che fanno pensare a una possibile rottura definitiva.