Rally Costa del Gargano, il primo leader è Zambon

PARTITO IL 4° RALLY COSTA DEL GARGANO, IL PRIMO LEADER E’ ZAMBON

Con la spettacolare Prova Speciale Macchia-Monte Sant’Angelo, la tappa di Coppa Rally ACISPORT ottava Zona è iniziata con la supremazia del pilota veneto su Citroen C3 Wrc Plus, seguita dal bel duello tra le Skoda Fabia di Bergantino e Rizzello. Domani giornata intensa con otto PS e l’arrivo al poro turistico di Manfredonia alle ore 17.30.

E’ iniziato il 4° Rally Costa del Gargano, terza tappa della Coppa Rally di Zona 8 ACISPORT, scattato questo pomeriggio dal porto turistico di Manfredonia con il programma delle prime due Prove Speciali, la prima in diurna e la seconda in notturna, sul tratto Macchia-Monte Sant’Angelo accolto da un grande pubblico per il passaggio in trasferimento nella città di San Michele, dove le auto resteranno custodite in piazza Beneficenza fino a domattina.

Al termine del primo passaggio, è l’equipaggio n° 1, composto dal veneto Stefano Zambon, navigato da Walter Pasini, il leader della corsa organizzata da Gargano e Tecno Motor Racing Team con i patrocini di Regione Puglia, European Region of Sport 2026, di CONI Dipartimento Sport e Salute, ACI e Provincia di Foggia, del Parco del Gargano e dei Comuni di Monte Sant’Angelo, Manfredonia e Mattinata.

Con il tempo di 5’57.7 realizzato sulla PS “Macchia-Troiano Petroli” lunga gli 9,58 km ricavati sulla mitica salita del promontorio dauno, il vincitore della passata edizione, a bordo della Citroen C3 WRC Plus del Team Gino Rally Investement ha subito dettato legge. Alle sue spalle, con un distacco di poco più di 8 secondi, la Skoda Fabia R5 Rally 2 del beniamino di casa, il pluri campione CRZ e vincitore delle prime due edizioni del Costa Giuseppe Bergantino, navigato da Tommaso Granatiero seguito, a brevissimo distacco, dal driver della Salento Motori Francesco Rizzello, affiancato da Fernando Sorano su stessa vettura in versione RS. Molto vicini anche gli inseguitori e la bagarre è solo all’inizio: sarà da vedere alla fine chi porterà a casa a vittoria e il podio finale.

Il programma della competizione domani, domenica 15 giugno, entra nel vivo e saranno 8 le Prove Speciali che impegneranno gli equipaggi, la PS Mattinata –Tegliafilo di 4,75 km. da ripetere tre volte con passaggi della prima vettura fissati alle ore 9.52, 13.41 e 16.26, la PS Monte – Automania di 6,30 km (10.08, 13.57 e 16.42), e la PS Carbonara-Studio DDP di 7,47 km. (10.36, 14.25). La manifestazione si chiuderà con l’arrivo della prima vettura alle 17.30 al porto turistico Marina del Gargano dove si svolgerà la cerimonia di premiazione. La mappa dei percorsi, le classifiche e tutte le informazioni sulla gara sono disponibili sul sito ufficiale www.rallycostadelgargano.it e sulle pagine social dell’evento.