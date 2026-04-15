Raimondo Todaro, chi è il fratello Salvo: lo scherzo a Francesca Manzini al Grande Fratello Vip

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Momento emozionante durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda il 14 aprile, con protagonista Raimondo Todaro. Il ballerino ha ricevuto una sorpresa inaspettata dal fratello Salvo, regalando al pubblico uno dei momenti più intensi della serata.

Lo scherzo a Francesca Manzini

Tutto ha avuto inizio con uno scherzo organizzato ai danni di Francesca Manzini. La concorrente credeva di incontrare un suo ammiratore segreto, ma è apparsa subito poco convinta.

Durante il momento in pista, Francesca e l’uomo misterioso hanno iniziato a ballare insieme, senza che lei sospettasse nulla.

Il colpo di scena: arriva Raimondo Todaro

La situazione cambia quando Raimondo Todaro scopre la vera identità dell’uomo: si tratta di suo fratello Salvo. Il ballerino corre immediatamente ad abbracciarlo, visibilmente emozionato.

“Non vi assomigliate per niente”, commenta sorpresa Francesca Manzini, spiazzata dalla rivelazione.

“Mi ha iscritto lui al primo casting”

Nel corso della puntata, Ilary Blasi chiede a Todaro se sia vero che il successo sia legato al fratello. Il coreografo racconta un retroscena importante:

“Al primo casting mi ha iscritto lui. Alla fine mi ha preso per disperazione e l’ho accompagnato. Da quel momento è cambiata la nostra vita”.

Il lato umano di Raimondo Todaro

Salvo racconta anche come vede suo fratello all’interno del reality:

“Lo vedo come l’ho sempre visto. Il lato umano è il suo punto forte. La differenza è che lui non fa mai vedere quando sta male, mentre qui non ha modo di nascondersi. Fuori non l’ho mai visto piangere”.

Un momento autentico al GF Vip

La sorpresa ha mostrato un lato più intimo di Raimondo Todaro, evidenziando il forte legame familiare e regalando al pubblico un momento di grande autenticità.