[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Raffaele Piemontese e Michele Emiliano a Monte Sant’Angelo

Confesso che non sapevo quale nome dare all’incontro di stasera. Poi ho scelto il più antico di tutti: “comizio”. Perché sono andato a vedere la radice latina, riscoprendone il significato: “andare insieme”.

Proprio da Monte Sant’Angelo, Michele Emiliano mi lanciò sulla scena regionale. Avevo 34 anni, tanta energia e l’idea che la politica potesse davvero cambiare le cose se fatta con passione e responsabilità.

Stasera, dopo tanto cammino insieme alla guida della Regione Puglia, torniamo e ripartiamo da Monte.

Sarà un momento per guardare indietro con gratitudine e avanti con coraggio. ❤️

Raffaele Piemontese