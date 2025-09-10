Politica Manfredonia
Raffaele Fatone: “Non sono tra i possibili candidati, il mio impegno con altri strumenti”
“Il mio impegno resta quello di servire la comunità con altri strumenti e altre strade. Non sarò il candidato cittadino del Movimento 5 Stelle” così Raffaele Fatone si tira fuori dai papabili candidati al Consiglio Regione Pugliese.
“Avendo nel cuore la mia città e la mia Regione non è nei miei interessi la candidatura”.