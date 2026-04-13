Racconto di una notte, anticipazioni del 19 aprile 2026: la fuga di Canfeza e lo scontro emotivo con Mahir

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La nuova puntata di Racconto di una notte, in onda domenica 19 aprile 2026 in prima serata su Canale 5, si apre con un momento che cambierà il destino di tutti: la fuga di Canfeza a pochi minuti dal matrimonio combinato con Selim.

La giovane, costretta dal padre Kürşat a un’unione che non desidera, trova il coraggio di ribellarsi proprio quando riconosce tra gli invitati Mahir, l’uomo che ha segnato il suo destino e che ora scopre essere un membro della polizia di Denizli.

Da qui parte una corsa contro il tempo, fatta di sentimenti contrastanti, segreti che emergono e una rete di inganni che coinvolge famiglie, clan e vecchi rancori.

Ma cosa spinge davvero Canfeza a scappare? Come reagirà Mahir quando scoprirà la sua identità? E quali conseguenze scatenerà la furia di Kürşat? Scopriamolo insieme.

La fuga di Canfeza e lo scontro emotivo con Mahir: un amore che nasce nel caos al Racconto di una notte

Il giorno delle nozze tra Selim e Canfeza si trasforma in un incubo per la ragazza. Mentre attende gli invitati, nota Mahir tra la folla e capisce che il suo sogno premonitore non era solo un’immagine confusa, ma un segnale.

Sare, sempre attenta, indaga sull’uomo e rivela a Canfeza che Mahir è un ispettore arrivato a Denizli per indagare su affari illeciti.

Con l’aiuto della nonna, Canfeza riesce a fuggire dalla villa e manda un messaggio a Mahir, chiedendogli di raggiungerla nella grotta dove si erano incontrati per la prima volta.

Mahir, presente al matrimonio per motivi professionali, corre da lei senza immaginare ciò che sta per scoprire. Quando arriva alla grotta, la verità lo travolge: Canfeza è la figlia di Kürşat, l’uomo che anni prima ha ordinato l’omicidio di suo padre Mehmet.

Il mondo gli crolla addosso. Canfeza, disperata, gli chiede di mantenere la promessa e sposarla pur di non diventare la moglie di Selim, ma Mahir si tira indietro, ferito e confuso. Nonostante il dolore, decide comunque di aiutarla a fuggire.

La porta nei boschi, fino a un vecchio rifugio di cacciatori, ma capisce che tenerla con sé potrebbe compromettere la sua missione: arrestare Kürşat e smantellare i suoi traffici.

La tensione tra i due cresce quando Canfeza gli racconta il passato del padre, senza sapere che sta parlando proprio dell’omicidio di Mehmet. Mahir esplode, la caccia via, poi si pente e le mette al dito l’anello che aveva conservato.

Ma alla fine decide di avvertire Kürşat e far ritrovare la ragazza. Canfeza viene riportata a casa, mentre Mahir scompare dalla stazione di servizio dove si erano fermati. La giovane, terrorizzata, manda un messaggio a Mahir chiedendogli di salvarla e impedire il matrimonio.

La furia di Kürşat, gli intrighi di Selim e la caccia nei boschi: la puntata entra nel vivo

Mentre Canfeza e Mahir vivono ore di fuga e tensione, nella tenuta dei Kilimci la situazione precipita. Kürşat è in preda al panico: sa che se sua figlia non sposerà Selim, la vendetta sarà inevitabile.

Chiama i suoi uomini e ordina di catturare la ragazza, ignaro che Selim ha già fatto sparire il camion con la merce, usando la situazione a suo vantaggio. Rasit, coinvolto nelle indagini, scopre rapidamente che l’uomo che ha portato via Canfeza dal ristorante la sera precedente era proprio Mahir.

La caccia si intensifica, mentre nei boschi Mahir e Canfeza cercano di sfuggire agli uomini di Kürşat. Nel frattempo, Afet impone al marito di trovare Mahir e convincerlo – con le buone o con le cattive – a sposare Sila, così da mantenere la parola data a Gulizar.

La famiglia di Mahir è quindi coinvolta in un’altra trama parallela, che rischia di esplodere da un momento all’altro. Mert, l’hacker che collabora con Mahir, invia una registrazione compromettente: una telefonata tra Orhan e Savas in cui si parla del camion scomparso e del piano di Selim.

Le informazioni confermano che il matrimonio è parte di un gioco di potere molto più grande. Nel rifugio, Canfeza racconta a Mahir il passato oscuro del padre, senza sapere che sta toccando la ferita più profonda dell’ispettore.

La tensione emotiva è altissima, e quando Mahir la caccia, la ragazza resta sola e spaventata. Poi, mentre dorme, lui le mette l’anello al dito, un gesto che rivela un sentimento che non riesce a soffocare.

Un finale carico di tensione: minacce, piani segreti e un rapimento inatteso

La puntata si avvicina al finale con una serie di eventi che si intrecciano e preparano il terreno a nuovi colpi di scena. Ferman vuole riportare Mahir a casa per farlo sposare Sila e salvare l’onore della famiglia.

Asaf, inizialmente contrario, alla fine accetta di andare a Denizli per affrontare Mahir di persona.

Nel frattempo, Canfeza confida a Sare la sua paura per Mahir, che prima le ha messo l’anello e poi è sparito. Gli manda un messaggio disperato, chiedendogli di salvarla e far saltare il matrimonio.

Mahir mostra il messaggio a Rasit, che lo invita a non presentarsi alle nozze per non compromettere l’indagine.

Ma il cuore dell’ispettore sembra andare in tutt’altra direzione. Intanto, Orhan scopre chi ha rapito Canfeza la sera precedente. Due uomini misteriosi portano la ragazza in un rifugio nel bosco.

Canfeza è terrorizzata, ma dentro di lei cresce una speranza: forse sta per rivedere Mahir. La puntata si chiude così, con un intreccio di emozioni, fughe, segreti e un amore impossibile che continua a sfidare il destino