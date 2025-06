[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Quinta edizione Vieste Summer Dance Luglio 2025



Quest’anno avrà luogo per la quinta edizione consecutiva l’evento a tema danza Vieste

Summer Dance, dal 3/07 al 6/07. La piattaforma Danceinrome.com, responsabile dell’evento,

allestirà una workshop audition, classi e lezioni di danza in cui Coreografi internazionali

offriranno l’opportunità di studiare e/o intraprendere la carriera di danzatore nel mondo ai

giovani partecipanti. Vieste Summer Dance è l’unica convention di danza internazionale nel

panorama italiano. Gli iscritti parteciperanno alle lezioni impartite da insegnanti e coreografi

italiani ed esteri e interagiranno con studenti provenienti dal continente europeo e da

oltreoceano. Il soggiorno con mezza pensione (colazione e cena incluse) è previsto presso

l’Hotel I Melograni e Baia degli Aranci. Sono riservate ai partecipanti camere di alto profilo,

lettini, ombrelloni e accesso alle piscine. Raggiungibile con i mezzi pubblici, l’Hotel dista soli

200 metri dalla fermata del pullman.



Oltre alle lezioni di cui sopra, il 5 luglio alle ore 21:00, presso Marina Piccola, si svolgerà il Gala

Concorso Coreografico. Il contest, con il patrocinio del Comune di Vieste, rappresentato

dall’assessore Gaetano Desimio, permetterà di vincere borse di studio all’estero, presso scuole

di danza a Los Angeles, New York, Madrid, Londra, Atene, Rio de Janeiro e Parigi. Gli studenti

possono partecipare senza problemi allo stage e alla rassegna, sottoscrivendo a parte

l’iscrizione assicurandosi di aver inviato modulistiche e musica.

In cosa consiste l’evento: una vacanza-studio per i ragazzi che avranno la possibilità di

imparare e di condividere del tempo insieme per conoscersi. La doppia programmazione delle

lezioni permetterà a ogni partecipante di studiare con tutti gli altri. Non è obbligatorio seguire

tutte le classi, ma la frequenza integrale permetterà più facilmente di essere selezionati dai

Coreografi per le borse di studio. Saranno, inoltre, concessi ai ballerini dei momenti di svago

per godere delle spiagge di Vieste. Per chiunque avesse problematiche di sorta a raggiungere il

luogo, le lezioni sono fruibili sia in presenza sia in Live Streaming, modalità unica per un evento

di danza, proposta solo dalla piattaforma Danceinrome.com di Luana Manni.



L’organizzazione dell’evento prevede il pacchetto junior, per partecipanti dai nove ai dodici anni

e il pacchetto vip, per i ragazzi e le ragazze superiori ai tredici. Gli stili in cui potranno cimentarsi

sono Ballet, Contemporary, Modern, Musical, Urban, Hip hop, Fusion, House, Floorwork. I

Maestri e Coreografi delle classi sono esperti di fama internazionale: Francesco Lappano,

Francesco bruno, Angela Mastrovito, Sara Tisselli, Veronica Punginelli, Irene Rossi, Lorena

Ercolani, Ylenia Patrizi, Lorenzo Semeraro, Mimmo Miccolis, Coreografo del Washington Ballet,

Annenicole Manole del Pineapple di Londra, Elisabetta Minutoli, responsabile dell’evento

Sandsilk Intensive summer, Tanner Lane, Roberta Ventre, Daniela Cocco e Alessandro Pitzalis.

Contestualmente all’evento di danza, avrà luogo, sempre sotto l’egida di Danceinrome.com,

anche il progetto dedicato al solo pubblico adulto Vieste Love and Retreat, dal 4/07 al 10/07.

Durante i sei giorni di attività dedicate a benessere, fitness e cura di sé, sarà presente Laura

Giromini, blogger e influencer con base a New York, a capo del progetto con Luana Manni. Le

due responsabili del progetto e Camila Ferenzin terranno lezioni di Fitness, Cardio Dance e

Yoga, cui si accompagneranno momenti di relax, workshop di cucina, giri turistici alla scoperta

dell’antica Vieste e creazione di prodotti di bellezza a con materie prime locali a base naturale.



Tutte le informazioni pertinenti sono presenti al seguente link:

https://www.danceinrome.com/vieste-summer-dance-5-edition/