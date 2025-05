[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Questione treno-tram: Striscia la Notizia a Manfredonia

Pinuccio e la stazione “balneare” di Manfredonia: lo scalo in cui i treni arrivano solo d’estate

Pinuccio ci parla dalla stazione ferroviaria di Manfredonia in provincia di Foggia, munito di ombrellone e sdraio… Eh sì perché in questa cittadina pugliese i treni passano solo d’estate e non d’inverno. Dal 2019, anno del primo servizio, la situazione è peggiorata: il progetto combinato treno-tram non è mai decollato, anche a causa del continuo succedersi di Giunte e della destinazione ad altri usi dei fondi, perché inutilizzati. Oggi è ancora tutto fermo, nonostante le “interlocuzioni”

IL VIDEO