Quest’anno il Parco Nazionale del Gargano è tornato alla Bit di Milano.

L’Ente che più di tutti meglio rappresenta l’ambiente, cioè la principale ricchezza che attrae visitatori da tutto il mondo, è tornato accanto ai Comuni del territorio e agli operatori turistici.

Una presenza importante, coincisa con la presentazione di un’iniziativa destinata a scrivere una meravigliosa pagina nell’offerta della Capitanata.

Al fianco del Sindaco di Mattinata, Michele Bisceglia, e dell’assessore regionale al Turismo, Graziamaria Starace, il Commissario Straordinario del Parco, Raffaele Di Mauro, ha partecipato alla presentazione dell’evento “Orchid-air”, organizzato all’interno di

“Orchidays”, in programma dal 23 al 26 aprile.

In coincidenza con la fioritura dell’orchidea, incantevole manifestazione naturale, sarà possibile vivere un’esperienza magnifica: un’escursione notturna nel Parco Nazionale del Gargano.

Un viaggio fatto di scoperta, conoscenza, musica, suggestioni sensoriali, che rende ancor più affascinate il patrimonio naturalistico della Capitanata.

Un’idea attraverso la quale lo spettacolo della natura diventa luogo di incontro e strumento di promozione per un turismo escursionistico e sostenibile i cui flussi sono in crescente aumento.

Un turismo che la provincia di Foggia ospiterà con orgoglio, pronta a regalare emozioni senza eguali.