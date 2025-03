[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Questa sera torna al Dalla il Circolo degli ErEtici con una lezione corale sulla città, il teatro e i greci

Secondo appuntamento oggi, mercoledì 12 marzo 2024 (alle ore 20.00) al Teatro Lucio Dalla di Manfredonia, con il Circolo degli ErEtici, un ciclo di approfondimenti dedicati alla fortunata stagione teatrale 2024/2025.

L’incontro di questa sera, che anticipa i temi dello spettacolo “Sette a Tebe” di Gabriele Vacis e della compagnia PoEM (in scena domani, giovedì 13 marzo, alle ore 21.00), è dedicato alla lezione corale “Città e teatro, dialogo sui greci” con Gerardo Guccini, drammaturgo, studioso e già professore di storia del teatro all’Università di Bologna; Gabriele Vacis, regista e drammaturgo; la compagnia PoEM (Potenziali Evocati Multimediali) e Stefania Marrone, drammaturga degli Apocrifi.

Come nasce una città? Come si costruiscono le fondamenta sociali e civili che le permetteranno di durare nel tempo? L’incontro ripercorrerà la nascita delle città attraversando le tragedie del teatro antico, perché ogni fondazione autentica passa dal conflitto generativo e assoluto delle passioni e dei desideri umani, che cercando una forma di condivisione determinano la nascita di una società. Parte così un viaggio nelle questioni urbane che oggi risuonano potenti e prepotenti, attraverso “I Persiani”, “Edipo a Colono”, le “Eumenidi”, fino ad arrivare al “nostro” Sette a Tebe nato da un processo artistico di fondazione di una nuova compagnia teatrale. Questi gli ingredienti per indagare il teatro nella sua forma originaria: uno spazio irrinunciabile di confronto democratico.

La partecipazione al Circolo è a ingresso libero su iscrizione gratuita. Per assistere allo spettacolo, invece, ci sono ancora biglietti disponibili. Il biglietto è al costo di 14 euro (platea primo settore), 12 euro (platea secondo settore) e 8 euro (galleria).

Per informazioni: Bottega degli Apocrifi – Teatro Comunale “Lucio Dalla”, Via della Croce – Manfredonia, 0884.532829 – 335.244843 – botteghino@bottegadegliapocrifi.it.