[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Questa sera al Dalla di Manfredonia lo spettacolo “Come diventare ricchi e famosi da un momento all’altro”. Sabato il regista Aldrovandi ospite del Circolo degli ErEtici

In occasione della Giornata Mondiale del Teatro parte al “Dalla” di Manfredonia una due giorni, pensata dalla Bottega degli Apocrifi, dedicata al teatro di Emanuele Aldrovandi, talento della nuova scena drammaturgica e narrativa italiana.

Questa sera, alle ore 21.00, l’appuntamento è con il terzultimo titolo di “ErETICA”, la stagione di prosa ideata e organizzata dal Comune di Manfredonia, da Puglia Culture e da Bottega degli Apocrifi.

In scena ci sarà “Come diventare ricchi e famosi da un momento all’altro”. Lo spettacolo, per la regia di Aldrovandi, è un’acuta e feroce riflessione sul delicato e spesso distruttivo legame fra la felicità e la realizzazione personale. Dopo L’estinzione della razza umana, Aldrovandi si interroga sulle dinamiche sociali contemporanee, ponendo al centro della narrazione le conseguenze più profonde e intime di una società sempre più orientata alla ricerca del consenso e dell’approvazione immediata. Il fulcro della storia è rappresentato da una madre che, nel suo piano bizzarro per garantire alla giovane figlia un futuro di successo nel mondo dell’arte, è pronta a spingersi oltre ogni limite. Attraverso un linguaggio teatrale tagliente e provocatorio, l’autore mette in scena le contraddizioni di un mondo in cui il confine tra aspirazione e ossessione diventa sempre più labile, invitando a una profonda riflessione sulle derive del desiderio di affermazione.

Sabato 29 marzo, invece, partirà alle ore 19.00 il terzo appuntamento del Circolo degli ErEtici con lo stesso Emanuele Aldrovandi e la prof.ssa Silvia Mei dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”. L’incontro sarà un vero e proprio focus sulla scrittura di Aldrovandi, che abbraccia teatro, narrativa e cinema. Il percorso, aperto alle sollecitazioni del pubblico, illustrerà le metodologie e le tecniche della scrittura, in special modo quella drammatica, messe a punto dal pluripremiato drammaturgo e affinate attraverso la regia delle proprie opere. Durante il dialogo verranno presi in considerazione anche il romanzo d’esordio di Aldrovandi, “Il nostro grande niente”, pubblicato da Einaudi Stile Libero nel 2024; e la sceneggiatura del cortometraggio “Bataclan” (2020), scritto e diretto da lui e proiettato a conclusione del seminario.

La partecipazione al Circolo è a ingresso libero. Per assistere allo spettacolo, invece, ci sono ancora biglietti disponibili.

Per informazioni: Bottega degli Apocrifi – Teatro Comunale “Lucio Dalla”, Via della Croce – Manfredonia, 0884.532829 – 335.244843 – botteghino@bottegadegliapocrifi.it.