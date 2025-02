[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Questa Mattina ospiti di Padre Pio TV il gruppo in concorso “A Carnevale ogni Fiore Vale che presenterà il tema…”E ZE PÈPPE CIÀ DVERT A RICICLARE”. Una bella storia di condivisione e unione, una di quelle storie che il Carnevale è in grado di valorizzare.

Siete pronti per la prima Grande Parara del Carnevale di Manfredonia?

Da poche ore sono state pubblicati i Ticket per assistere alla sfilata comodamente in Tribuna in Piazza Marconi.

Domenica 23 Febbraio ore 10.00

Domenica 2 Marzo ore 17.00

Sabato 8 Marzo ore 18.00

Ecco come acquistare i Ticket:

ATTIVI PUNTI VENDITA FISICI PER I TICKET DELLE TRIBUNE DI PIAZZA MARCONI

Da oggi è possibile acquistare i biglietti per assistere agli eventi in programma presso i seguenti punti vendita ufficiali:

BAR IMPERO: Piazza Marconi 15 (in orari di apertura dell’attività)

PASER: Viale G. Vittorio 116 – ogni giorno dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19

PRO LOCO MANFREDONIA: Via Maddalena 99 – ogni giorno dalle 09.30 alle 12.30 e dalle 17 alle 20

I biglietti sono disponibili fino a esaurimento posti, pertanto si consiglia di acquistarli con anticipo per assicurarsi un posto nel cuore della festa.

Per informazioni e aggiornamenti sul programma del Carnevale, è possibile visitare le pagine ufficiali (sul sito è comunque attiva la biglietteria online!) https://www.carnevaledimanfredonia.org/negozio