[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Queen of the Beach Serie A: sport e spettacolo per la promozione di Vieste

Unire sport, spettacolo, cultura per incentivare la vita sportiva e la promozione turistica questa in sintesi sarà il Queen of the beach serie A di Vieste il prossimo 20-21 giugno al quale parteciperanno 12 atlete del campionato italiano di serie A di pallavolo. Dopo il vernissage con la presentazione alla Borsa Internazionale del Turismo il mese scorso a Milano con l’assessore allo sport Gaetano Desimio che ha presentato la manifestazione, la macchina organizzativa, comune di Vieste e Asd King of the beach è al lavoro per proporre un contenitore di eventi di qualità, non ci sarà solo beach volley.

Sul Gargano le campionesse nell’indoor si cimenteranno sulla sabbia ma parteciperanno a tante iniziative collaterali. Infatti gli organizzatori del Queen of the beach serie A in collaborazione con l’amministrazione comunale hanno previsto un importante momento che si svolgerà nell’arena del centro storico della perla del Gargano dal titolo “Che vinca il migliore! Ma chi vince è il migliore?”. Questo incontro vedrà come protagoniste non solo le atlete del Queen serie A ma anche alcuni importanti testimonial che gli organizzatori hanno contattato e verranno svelati prossimamente, quindi un momento di approfondimento di temi educativi e di cultura sportiva, di grande valore grazie alla esperienza dei tanti personaggi tra atlete e testimonial che saranno presenti. C’è da dire anche che Vieste ritrova una importante manifestazione di beach volley dopo la tappa del campionato italiano assoluto del 2017, con il Queen of the beach serie A che al suo ventiseiesimo anno vedrà la partecipazione di 12 atlete che attualmente stanno disputando il campionato italiano serie A di pallavolo femminile.