Queen of the Beach Serie A a Vieste il 20 e 21 giugno: annunciate le ultime atlete

Francesca Trevisan, Ludovica Mennecozzi, Letizia Camera e Rebecca Scialanca sono le atlete che completano il tabellone delle 12 atlete che parteciperanno al Queen of the beach serie A di Vieste il prossimo 20-21 giugno. Alcuni imprevisti di tipo fisico e familiare purtroppo hanno nei giorni scorsi messo fuori gioco alcune delle atlete che avevano già dato il loro ok ( tra le più famose Diouf e Parrocchiale e Carletti). Dodici atlete di grande valore, un mix tra esperienza e vivacità giovanile con giocatrici che hanno fino a poche settimane fa disputato il campionato italiano di pallavolo femminile serie A1 e A2. Pronostici difficili da fare per la vittoria finale.

Francesca Trevisan, 30 anni, veneta gioca nella Millenium Brescia. Ha disputato 10 campionati in serie A di cui due in A2. Proprio in A2 ha vinto una Coppa Italia.

Ludovica Mennecozzi marchigiana di 22 anni. Gioca in A2 con la Tenaglia Abruzzo Volley. Ha disputato 4 campionati di A2 ed uno nella serie A Rumena.

Ci sarà la 32enne Letizia Camera. La palleggiatrice di Acqui Terme è un altro bel pezzo di storia della pallavolo italiana. La stagione che ha fatto potrebbe essere stata l’ultima di 13 stagioni della massima serie tra Italia e Francia. Ha vinto una Champions League, una Challenge Cup, 2 Coppa Italia, 1 Supercoppa Italiana. In Francia ha vinto 1 Coppa ed 1 Supercoppa francese. Con la nazionale italiana ha conquistato un oro mondiale con l’under 20 ed un oro europeo con l’under 19. Mentre medaglia di bronzo con l’Italia under 18.

Chiude il tabellone delle atlete partecipanti Rebecca Scialanca. La ventenne di Sanremo sarà la più giovane atleta che abbia mai calcato la sabbia del Queen of the beach serie A. Nell’indoor gioca libero ed ha alle spalle 3 stagioni in A1.

La prossima stagione giocherà a Pinerolo. Inoltre ha partecipato a diversi stage della nazionale giovanile.

Al Lido Cristalda il 20-21 giugno non ci sarà solo grande beach volley con le atlete del campionato italiano pallavolo serie A, ma ci saranno tanti eventi collaterali. L’amministrazione comunale di Vieste ha voluto creare un evento che contenga, sport, divertimento, coinvolgimento del pubblico e promozione turistica. Sicuramente la presenza delle telecamere di Sky Sport e l’importante campagna mediatica sui social network collegati al “Queen serie A” regaleranno ulteriore popolarità