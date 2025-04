[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Queen of the beach: il 20 e 21 giugno a Vieste. Finale su Sky Sport

Ci si avvicina al 20 e 21 giugno, la data del Queen of the beach serie A che per la prima volta porta un evento del King & Queen beach volley tour nella splendida cornice di Vieste. La macchina organizzativa, assessorato allo sport con in testa l’assessore Gaetano Desimio ed Asd King of the beach, è al lavoro per far si che sia la manifestazione sportiva di beach volley sia gli eventi collaterali a corollario riescano nel miglior modo possibile e viene svelata la location dell’evento La beach arena verrà allestita al Lido Cristalda che da sempre ospita tutti gli eventi degli sport da spiaggia a Vieste. Ci saranno tribune per dar modo agli spettatori di seguire le gare nel miglior modo possibile, poi ci sarà l’area accoglienza delle atlete e degli ospiti e accompagnatori.

Non sarà solo beach volley ma ci saranno anche degli importanti testimonial del mondo dello sport ,ospiti della kermesse sportiva. La formula di gioco è quella ormai consolidata del King & Queen beach volley tour che da 25 anni ha solcato le più belle località italiane. Verranno disputate 15 partite del tutti contro tutti, divise in due turni di partite eliminatorie, e la gara finale per un totale di 16 incontri. La finale sarà poi ripresa dalle telecamere di Sky Sport che la manderà in onda in differita con una robusta programmazione televisiva. Al Lido Cristalda non ci sarà solo posto alle super star della serie A di pallavolo femminile.

Gli organizzatori stanno lavorando già da tempo nell’individuazione delle 12 atlete di serie A che daranno vita all’evento e possiamo già preannunciare che sarà del gruppo almeno una atleta tra quelle che tra non molto disputeranno la final 4 di Champions League a Instanbul. Ma uno degli aspetti più importanti sarà il coinvolgimento della realtà pallavolistica locale. Gli organizzatori del Queen serie A, assieme al Volley Vieste organizzeranno anche un torneo amatoriale di beach volley sempre con la formula del King e Queen, aperto agli amatori di tutta la puglia con le finalissime che si svolgeranno nella beach arena nel primo pomeriggio di sabato 21 Giugno, prima della finale del Queen serie A.

Due giorni dove la Perla del Gargano sarà il centro del beach volley italiano, un mix tra sport, turismo, cultura e promozione del territorio che una manifestazione di qualità e valore può regalare come biglietto da visita