[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

📍 “Quartieri in Comune” fa tappa a Borgo Mezzanone!

Prosegue il percorso di ascolto dell’Amministrazione Comunale per costruire, insieme ai cittadini, una Manfredonia più attenta ai bisogni di ogni quartiere.

Durante l’incontro, il Sindaco Domenico la Marca e gli assessori Maria Teresa Valente, Rita Valentino, Sara Delle Rose, Cecilia Simone, Matteo Gentile, Francesco Schiavone, il delegato al PNRR Matteo La Torre hanno ascoltato e discusso con la comunità di Borgo Mezzanone su temi centrali per la qualità della vita:

cura del verde pubblico

manutenzione stradale

raccolta dei rifiuti

interventi PNRR per il “Superamento degli Insediamenti Informali”

attività sociali e di inclusione

Un confronto diretto, costruttivo e concreto per dare voce ai cittadini e rendere ogni quartiere parte attiva del futuro della città.

👉 L’iniziativa “Quartieri in Comune” continua: prossima tappe Siponto e Riviera Sud.