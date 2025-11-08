“Quartieri in Comune” fa tappa a Borgo Mezzanone
Prosegue il percorso di ascolto dell’Amministrazione Comunale per costruire, insieme ai cittadini, una Manfredonia più attenta ai bisogni di ogni quartiere.
Durante l’incontro, il Sindaco Domenico la Marca e gli assessori Maria Teresa Valente, Rita Valentino, Sara Delle Rose, Cecilia Simone, Matteo Gentile, Francesco Schiavone, il delegato al PNRR Matteo La Torre hanno ascoltato e discusso con la comunità di Borgo Mezzanone su temi centrali per la qualità della vita:
cura del verde pubblico
manutenzione stradale
raccolta dei rifiuti
interventi PNRR per il “Superamento degli Insediamenti Informali”
attività sociali e di inclusione
Un confronto diretto, costruttivo e concreto per dare voce ai cittadini e rendere ogni quartiere parte attiva del futuro della città.
👉 L’iniziativa “Quartieri in Comune” continua: prossima tappe Siponto e Riviera Sud.