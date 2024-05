Quartiere Ferrovia Foggia, rissa con accoltellamento

Ancora tensione ieri sera nel quartiere Ferrovia di Foggia.

Una vera e propria serata da incubo per i residenti della zona: un uomo è stato accoltellato al termine di una rissa in Via Podgora, un altro si aggirava con una bottiglia spaccata tra le vie del quartiere, mentre una donna vagava con il volto insanguinato in stato di alterazione.