“Quale Pace per l’Europa?”, incontro a Manfredonia

Su iniziativa del Punto Pace Manfredonia, della Diocesi di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo e di Pax Christi Italia, mercoledì 29 maggio, si terrà un incontro intitolato “Quale Pace per l’Europa?”.

All’incontro parteciperanno l’Arcivescovo padre Franco Moscone, il dott. Franco Dinelli, ricercatore CNR – Presidente Comitato Tecnico Scientifico di Pax Christi Italia e, in veste di moderatore, l’avvocato Giovanni Feltri, referente Punto Pace Manfredonia. Gli interventi verteranno su temi importanti per chi ha a cuore il futuro, per essere costruttori di pace ed essere cristiani in Europa e al servizio pubblico.

L’appuntamento è in Auditorium “V. Vailati” – Manfredonia

Mercoledì 29 maggio 2024

Ore 19

Ulteriori dettagli in locandina.