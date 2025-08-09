Pulizia straordinaria del canale San Lazzaro a Manfredonia

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Pulizia straordinaria del canale San Lazzaro: nessun miracolo, ma programmazione e lavoro

Per la prima volta a Manfredonia è in corso la pulizia integrale del canale San Lazzaro, ben oltre i tradizionali interventi limitati al tratto vicino a Viale Di Vittorio. Si tratta di un’operazione frutto di un’attenta programmazione, resa possibile grazie alla dedizione degli Uffici Tecnici Comunali (in particolare dell’ing. Damiano) e alla professionalità del dirigente Barbaro.

L’intervento è finanziato grazie alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 750 del 29 maggio 2023, che ha attivato in via sperimentale fondi ai Comuni pugliesi per contrastare l’abbandono di rifiuti nei corsi d’acqua. Il progetto è stato approvato con Delibera di Giunta n. 54 del 26 novembre 2024 e formalizzato con Determinazione Dirigenziale n. 1061 del 10 giugno 2025, per un valore complessivo di circa 170 mila euro.

I lavori, partiti dal mare accanto al porto turistico, stanno procedendo lungo tutto il tracciato del canale: dal tratto di Viale Di Vittorio a Via del Ponte Lungo, dalla Passerella Cervaro al Ponte Caduti di Nassyria, attraversando le campagne a nord della parrocchia Sacra Famiglia fino alla D32, e proseguendo oltre Viale Padre Pio e l’area del mercato Scaloria.

L’opera è ancora in corso e proseguirà nei prossimi giorni fino al completamento, restituendo sicurezza e decoro a una infrastruttura strategica per la città.

Il nostro impegno continuerà senza slogan, ma con la volontà di portare risultati concreti e duraturi, come ci hanno chiesto i cittadini.

Rita Valentino