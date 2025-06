Puglia: sventato furto ad un blindato, il video dell’operazione lampo della Polizia diventa virale

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

PUGLIA – Un’operazione lampo della Polizia di Stato nella giornata di ieri 11 Giugno 2025 ha sventato un potenziale assalto a un furgone portavalori, probabilmente diretto nel Foggiano. Quattro uomini, tra i 34 e i 60 anni, sono stati arrestati in flagranza di reato a Bari, nel quartiere San Girolamo. Sono accusati di ricettazione, porto abusivo d’arma e detenzione di dispositivi elettronici vietati.

Il video del blitz, frutto di un’ampia strategia contro i reati predatori in Puglia, è diventato virale sul web. Nel video la polizia ha bloccato i quattro in un parcheggio condominiale. Erano a bordo di un’Alfa Romeo Giulietta con targhe contraffatte e hanno tentato la fuga, ma sono stati prontamente bloccati dagli agenti che avevano già cinturato l’area.

Al momento del fermo, tutti indossavano barbe e baffi finti, cappellini e occhiali da sole, e comunicavano tramite ricetrasmittenti. Nell’auto è stato trovato un jammer a 16 antenne per bloccare le comunicazioni e un secchio con chiodi a sei punte, usati per forare i pneumatici. Uno degli arrestati nascondeva una pistola Beretta calibro 9 corto. L’inchiesta prosegue per accertare eventuali collegamenti con altre rapine.