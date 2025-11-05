Politica Puglia

Puglia, sondaggio Ipsos: Decaro supera Lobuono di 30 punti

Redazione5 Novembre 2025
Se si votasse oggi per le regionali in Puglia, il centrosinistra che candida l’europarlamentare Antonio Decaro (Pd) vincerebbe con un margine di 30 punti (63,8%) sul centrodestra guidato dall’imprenditore Luigi Lobuono che si fermerebbe al 33,1% delle preferenze.

E’ quanto emerge da un sondaggio Ipsos-Doxa pubblicato oggi dal Corriere della Sera e realizzato su un campione proporzionale della popolazione maggiorenne residente in Puglia.

    Molto staccati gli altri due candidati in campo, Ada Donno (Puglia pacifista e popolare) che si fermerebbe al 2,2% e Sabino mangano (ex M5s, ora Alleanza civica per la Puglia) che resterebbe allo 0,9.

