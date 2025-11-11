Puglia, soccorritrice aggredita da un motociclista che stava trasportando in ospedale
Incredibile quanto accaduto a Taranto: l'operatrice sanitaria è stata aggredita dall'uomo soccorso, il quale si trovava in stato di ebbrezza.
La bizzarra vicenda è accaduta a Taranto, dove un’operatrice sanitaria del 118 è stata aggredita fisicamente da un motociclista dopo che quest’ultimo era stato soccorso dopo un incidente.
Secondo le ricostruzioni, l’uomo era in stato di ebbrezza e avrebbe perso il controllo, colpendo la donna e danneggiando alcune attrezzature presenti all’interno dell’ambulanza.
Alcuni operatori sanitari lì presenti hanno provato a contenere l’ira dell’uomo, ma alla fine è stato necessario l’intervento delle forze dell’ordine che hanno riportato la calma e placato il motociclista.
La donna aggredita è stata accompagnata all’ospedale Santissima Annunziata per accertamenti e cure del caso, ma non sarebbe in gravi condizioni.
Dopo lo spiacevole episodio, il commissario Colacicco della Asl Taranto ha voluto esprimere vicinanza nei confronti dell’operatrice sanitaria: “Esprimo la mia solidarietà alla soccorritrice aggredita e al personale sanitario che con tempestività e dedizione interviene per aiutare chi è in difficoltà. Ci impegneremo a rafforzare la collaborazione con le istituzioni e le forze dell’ordine affinché sia garantita la sicurezza e la salute dei lavoratori che ogni giorno si adoperano per gli altri“.
Questa vicenda invita nuovamente a rafforzare la prevenzione e la gestione degli episodi di violenza nei luoghi di cura con coesione e coordinamento tra le varie istituzioni, sanitarie e non.