Attualità Puglia

Puglia, sesso in strada sul cofano dell’auto davanti ai passanti

Redazione5 Dicembre 2025
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Puglia, sesso in strada sul cofano dell’auto davanti ai passanti

Pedoni ed automobilisti increduli davanti ad una scena che si è consumata nei giorni scorsi per le strade di Bari: una coppia si è lasciata andare, un pò troppo, sul cofano di un’auto ed il video, che gira su Whatsapp, è diventato virale.

Nel video si vede transitare anche un’auto della Polizia Locale che, però, non si accorge di nulla.

Nelle riprese si vedono due ragazzi che si trovano a passare dinanzi alla scena che si girano più volte per chiedersi: “Ma è reale?”.

Redazione5 Dicembre 2025
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
© Copyright 2025, Tutti i diritti riservati  |  Powered by Know K. Srl -- Stock Photos provided by our partner Depositphotos ©SIPOMEDIA ADV SRLS P.IVA 04409080712 www.sipomedia.it - Testata Giornalistica reg. n. 7/07, Trib di Foggia in data 24.04.07 - Direttore: Luca Pernice redazione@ilsipontino.net©