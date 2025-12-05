[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Puglia, sesso in strada sul cofano dell’auto davanti ai passanti

Pedoni ed automobilisti increduli davanti ad una scena che si è consumata nei giorni scorsi per le strade di Bari: una coppia si è lasciata andare, un pò troppo, sul cofano di un’auto ed il video, che gira su Whatsapp, è diventato virale.

Nel video si vede transitare anche un’auto della Polizia Locale che, però, non si accorge di nulla.

Nelle riprese si vedono due ragazzi che si trovano a passare dinanzi alla scena che si girano più volte per chiedersi: “Ma è reale?”.