Puglia, scontro tra furgone e autocarro sulla SS16: feriti entrambi i conducenti

Brutto incidente sulla SS16 all’altezza di Polignano a Mare, che ha visto coinvolti un uomo di 35 anni alla guida di un camion, trasportato in ospedale in codice rosso, e un 45enne alla guida di un autocarro che ha invece rifiutato il trasporto per le cure.

L’incidente è avvenuto verso le 11:30 e ha visto il camion piegarsi su un lato finendo poi sul guardrail, mentre il mezzo più grande ha perso tutto il carico di pesci che aveva all’interno.

Sul luogo del sinistro sono immediatamente intervenute le squadre Anas e le forze dell’ordine sia per gestire la viabilità che per garantire piena sicurezza nella circolazione. Da chiarire le cause che hanno portato allo scontro.