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Puglia Rosè, la Notte dei Rosati a Manfredonia: l’offerta food

Flamingo: pane e pomodoro con rucola, tonno e capperi

Arnold’s: crocchette di patata, frittatina di pasta, zeppoline home made

Al Molo 20: parmigiana di mare

Al Molo 20: puccia rosè con mortadella

Forno Sammarco: polpetta e scarpetta

Ai Due Dottori Sushi Experience: huramaki

Marincanto: tacos di mare con gamberetti in salsa rosa

Panzaria: panino con tartare di tonno

Ai Due Dottori: cuoppo di mare

Casa 28: scrocchiarella margherita

Flamingo: cavatelli cozze e fagioli

Mascolo: panuozzo gragnano

Movida: panino con salsiccia o hamburger

Seashell: polpettine di polpo

