Eventi Manfredonia
Puglia Rosè, la Notte dei Rosati a Manfredonia: l’offerta food
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Puglia Rosè, la Notte dei Rosati a Manfredonia: l’offerta food
Flamingo: pane e pomodoro con rucola, tonno e capperi
Arnold’s: crocchette di patata, frittatina di pasta, zeppoline home made
Al Molo 20: parmigiana di mare
Al Molo 20: puccia rosè con mortadella
Forno Sammarco: polpetta e scarpetta
Ai Due Dottori Sushi Experience: huramaki
Marincanto: tacos di mare con gamberetti in salsa rosa
Panzaria: panino con tartare di tonno
Ai Due Dottori: cuoppo di mare
Casa 28: scrocchiarella margherita
Flamingo: cavatelli cozze e fagioli
Mascolo: panuozzo gragnano
Movida: panino con salsiccia o hamburger
Seashell: polpettine di polpo