Puglia, prima regione in Italia a finanziare il social freezing: contributi fino a 3.000 euro per congelare i propri ovociti destinati alle donne tra i 27 e i 37 anni.

La Regione Puglia compie un passo rilevante in tema di diritti riproduttivi e parità di genere, diventando la prima in Italia a investire nel social freezing, ovvero la conservazione criogenica degli ovociti. L’iniziativa, rivolta a donne di età compresa tra i 27 e i 37 anni, residenti nella Regione Puglia da almeno 12 mesi, dispone un contributo economico fino a 900.000 euro per il triennio 2025-2027. Per accedere al contributo, è necessario inoltre essere in possesso di un ISEE pari o inferiore a 30.000 euro. Il termine per presentare la richiesta è fissato al 3 luglio 2025. Il progetto si configura come un contributo una tantum destinato, a coprire le spese mediche legate alla crioconservazione presso centri di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA), pubblici o privati. Non saranno invece coperti i costi relativi agli esami diagnostici propedeutici. Si tratta di un’iniziativa pionieristica nel panorama italiano, che supporta la libertà delle donne di pianificare il proprio futuro riproduttivo, tenendo conto anche delle difficoltà economiche e lavorative che spesso ostacolano la possibilità di avere figli in giovane età.