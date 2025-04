[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Puglia, muore infettato dalla listeria. Sospetti su olive in salamoia

Un uomo di 70 anni è morto in ospedale a Bisceglie, in Puglia, dopo essere stato infettato dalla listeria. L’ipotesi è che sia venuto in contatto con il batterio dopo aver mangiato delle olive in salamoia che potrebbe aver comprato in un supermercato della sua città, Trani.

Secondo i quotidiani locali le olive sarebbero state vendute sfuse. Le autorità sanitarie hanno già iniziato i controlli e l’Asl Bt (Barletta-Andria-Trani) ha precisato in una nota che gli enti preposti, tra cui il Sian (Servizio igiene degli alimenti e nutrizione), hanno avviato “le indagini necessarie a verificare quanto accaduto: i risultati dell’Arpa Puglia che esegue le analisi non sono ancora disponibili”.