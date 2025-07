Puglia, marito violento maltrattava la moglie da 25 anni, per lui 6 anni di carcere e 60mila euro di danni

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

PUGLIA – BARI: Un uomo di 58 anni è stato condannato a sei anni di reclusione e a un risarcimento di 60.000 euro a favore dell’ex moglie e delle due figlie per anni di maltrattamenti. La sentenza del Tribunale di Bari chiude un incubo durato 25 anni, iniziato nel 1998 e terminato solo a maggio 2023, quando la donna ha trovato il coraggio di denunciare.

L’uomo è stato accusato di aver offeso, minacciato e picchiato quasi quotidianamente la moglie, anche in presenza delle figlie minorenni. Gli atti del processo descrivono un quadro di violenza domestica agghiacciante: aggressioni fisiche e verbali continue, minacce di morte e persino un accoltellamento nel 1998. La vittima era costretta ad aspettare che il marito si addormentasse per poter rientrare in casa, grazie all’aiuto delle figlie.

Le figlie, sentite durante le indagini, hanno confermato il clima di terrore in cui sono cresciute, segnate dalle violenze subite dalla madre. La condanna, che ha superato la richiesta iniziale della Procura, ha riconosciuto anche la violenza assistita subita dalle figlie, triplicando la pena inflitta. Questa sentenza rappresenta un importante passo avanti nella tutela delle vittime di violenza domestica e un monito contro chi perpetra tali abusi.