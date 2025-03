Puglia: latitante da mesi, arrestato mentre passeggia in piazza

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

E’ successo in Puglia – Dopo mesi di ricerche, le forze dell’ordine hanno arrestato A.A.M., della provincia di Brindisi, mentre passeggiava in pieno centro a Lecce, nella centralissima Piazza Sant’Oronzo. L’uomo era ricercato dal 20 novembre scorso, in quanto coinvolto in un’indagine sul traffico di stupefacenti.

L’uomo è accusato di associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e spaccio, e rientrava tra i 35 destinatari di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) di Lecce.

Gli agenti della Questura di Lecce hanno eseguito l’arresto, ponendo fine alla latitanza dell’uomo. Oltre all’arresto, la polizia ha proceduto al sequestro della motocicletta che l’uomo utilizzava per i suoi spostamenti durante il periodo in cui si è sottratto alla cattura.

L’arresto rappresenta un importante risultato nell’ambito della lotta al narcotraffico nella regione e conferma l’impegno delle forze dell’ordine nel contrastare la criminalità organizzata.