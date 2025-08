Puglia, la meta estiva per eccellenza: 3 star ad Alberobello

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La Puglia continua ad essere una delle mete preferite dei più importanti membri del mondo dello spettacolo, italiano e non solo.

A raffigurarne la valenza è questo scatto pubblicato su Instagram da Gerry Scotti, accompagnato dai comici Checco Zalone e Angelo duro; presente anche Giorgio Restelli, noto talent manager di Mediaset.

Non sono gli unici a scegliere la regione come rifugio estivo: nei giorni scorsi anche Emily Ratajkowski ha scatenato i fan con le sue foto social in Puglia, nella località di Ostuni.