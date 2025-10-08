Puglia, incidente sulla SP156. La denuncia social: "Scarsa illuminazione, bisogna agire!"

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Brutto incidente avvenuto sulla Strada Provinciale 156 lungo il tratto Bitonto-Aeroporto, dove un’auto si è ribaltata nei pressi del grosso curvone che si trova prima del semaforo.

A raccontare e documentare l’accaduto è la sorella della vittima dell’incidente, la quale attraverso una lettera scritta a al quotidiano online BIT-LIVE ha parlato di quanto sia pericoloso percorrere quella strada.

“Faccio quella strada da 9 anni ogni giorno per andare a lavoro ed è sempre più pericolosa da percorrere a causa della inesistente illuminazione, dell’assenza di cartelli segnalatori e del restringimento della curva pericolosa per la presenza di una pista ciclabile.“

La denuncia è quindi improntata sui mancati interventi di migliorie stradali e di lavori che riescano a garantire almeno una maggiore e sicura visibilità nel percorso.

La donna ha poi proseguito: “Come se non bastasse, la pavimentazione è dissestata proprio nella zona a ridosso del curvone, già di per sé difficile da percorrere. Mi ritengo fortunata ad avere la possibilità di riabbracciare mia sorella, ma magari altre persone non avranno la stessa fortuna. Bisogna agire il prima possibile!“