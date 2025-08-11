[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Puglia, in pizzeria paga ingredienti che non mangia. La denuncia della nuotatrice Di Liddo

Si era fatta togliere i pomodorini da una pizza e ha dovuto pagare addirittura 1,50 euro in più per la richiesta.

La denuncia è della nuotatrice pugliese Elena Di Liddo.

«Sedermi in pizzeria (a Bisceglie) e pagare 1,50 euro per una cosa che non ho nemmeno mangiato (in questo caso dei pomodorini tolti dalla pizza) è veramente triste e a tratti vergognoso. Al limite del legale?» ha scritto su Instagram.