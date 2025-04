Puglia, drammatico incidente, perdono la vita mamma e figlia incinta

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Tragedia sulla SP tra Andria e Bisceglie: Madre e Figlia Incinta Perdono la Vita in un Violento Scontro

Una serata di venerdì si è trasformata in un incubo sulla strada provinciale che collega Andria e Bisceglie, all’altezza del territorio di Trani, in Puglia. Un gravissimo incidente stradale ha spezzato la vita di due donne, madre e figlia, in un terribile scontro frontale tra due autovetture: una Mazda e una Lancia. Le vittime sono state identificate come Rosa Mastrototaro, di 62 anni, e la figlia Margherita Di Liddo, di 32 anni, quest’ultima incinta al settimo mese di gravidanza.

L’impatto, la cui dinamica è ancora al vaglio delle forze dell’ordine, è avvenuto in un tratto extraurbano della provinciale. Secondo le prime ricostruzioni, l’auto su cui viaggiavano Margherita Di Liddo e la madre Rosa Mastrototaro è stata coinvolta in una collisione con un’altra utilitaria per cause ancora in fase di accertamento. La violenza dello scontro è stata tale da scaraventare uno dei veicoli fuori dalla carreggiata, facendolo ribaltare più volte nelle campagne circostanti.

L’allarme è stato immediato e sul luogo dell’incidente sono giunte tempestivamente le ambulanze del servizio 118. La scena che si è presentata ai soccorritori è stata drammatica. Margherita Di Liddo versava in condizioni disperate ed è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Bonomo di Andria. Qui, i medici hanno tentato disperatamente di salvarla e di far nascere il bambino che portava in grembo, sottoponendola immediatamente a un delicato intervento chirurgico. Purtroppo, ogni sforzo si è rivelato vano: sia la giovane madre che il suo bambino non ce l’hanno fatta.

La madre di Margherita, Rosa Mastrototaro, ha invece perso la vita poco dopo l’arrivo al pronto soccorso dell’ospedale di Barletta, a causa delle gravissime lesioni riportate nell’impatto.

Il bilancio del tragico incidente conta anche altri due feriti, entrambi occupanti dell’altra vettura coinvolta. Si tratta del marito di Rosa Mastrototaro e padre di Margherita Di Liddo, anch’egli presente nell’auto al momento dello schianto. L’uomo ha riportato la frattura di un femore ed è attualmente ricoverato nel reparto di ortopedia dell’ospedale di Barletta. Anche l’occupante dell’altra auto coinvolta nello scontro è stato trasportato in codice rosso presso una struttura ospedaliera della zona.

Le forze dell’ordine sono al lavoro per ricostruire con esattezza la dinamica del terribile incidente e accertare le eventuali responsabilità. Il tratto di strada provinciale è rimasto a lungo chiuso al traffico per permettere i soccorsi e i rilievi del caso.

La notizia della tragica scomparsa di Margherita Di Liddo e della madre Rosa Mastrototaro ha destato profondo cordoglio e sgomento nelle comunità di Andria, Bisceglie e Trani. La perdita di una giovane vita nel fiore degli anni, insieme a quella del suo bambino non ancora nato, e della sua amata madre, lascia un vuoto incolmabile nei cuori dei familiari e di quanti le conoscevano.

Questo ennesimo grave incidente stradale ripropone con forza il tema della sicurezza sulle strade e la necessità di una maggiore prudenza da parte di tutti gli automobilisti.