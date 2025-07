Puglia, doppio assalto ai Bancomat, notte di boati e danni

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

PUGLIA – BARI: La notte del 4 luglio 2025 è stata segnata da una doppia ondata di assalti a sportelli bancomat nella provincia di Bari, colpendo le località di Modugno e Valenzano. In entrambi i casi, l’obiettivo dei malviventi sono state le filiali del Monte dei Paschi di Siena, prese di mira con la tecnica dell’esplosivo, comunemente nota come “metodo della marmotta”.

Il primo episodio si è verificato intorno alle 3 del mattino a Modugno, in via Paradiso. Un forte boato ha squarciato il silenzio, svegliando i residenti e causando ingenti danni allo sportello automatico e alla facciata esterna dell’istituto bancario. Le indagini sono in corso per accertare se i ladri siano riusciti a portare via il bottino e l’ammontare esatto del denaro presente nell’ATM al momento dell’esplosione. I Carabinieri sono intervenuti sul posto e stanno visionando le immagini delle telecamere di videosorveglianza per risalire ai responsabili.

Circa mezz’ora più tardi, a Valenzano, un’altra esplosione ha scosso via Bari, dove si trova un’altra filiale del Monte dei Paschi di Siena. Questo sportello era già stato oggetto di un precedente assalto nel dicembre 2024. Anche in questo caso, il boato è stato violento, svegliando i residenti e provocando seri danni alla struttura della banca. Non è ancora stata quantificata l’entità del bottino, anche se alcune fonti suggeriscono che i malviventi possano essere fuggiti a mani vuote.

Le autorità stanno lavorando per coordinare le indagini sui due eventi, cercando eventuali collegamenti tra gli assalti che hanno generato allarme tra la popolazione locale.