[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Puglia, carabiniere ucciso dopo una rapina. Meloni: “Efferata violenza contro un uomo in divisa”

Un carabiniere è stato ucciso, oggi 12 giugno intorno alle 7, a Francavilla Fontana, nel Brindisino, durante un inseguimento, poco lontano dal centro intermodale della città, in contrada Rosea. Carlo Legrottaglie, brigadiere di 60 anni, era in servizio al nucleo radiomobile di Francavilla ed era prossimo alla pensione. Quello di oggi sarebbe stato l’ultimo giorno di lavoro: da domani sarebbe andato il licenza, prima della pensione.

Da quanto ricostruito finora, Legrottaglie e il collega di pattuglia erano intervenuti per scongiurare una rapina in un distributore di carburante. Ne è nato un inseguimento con una Lancia Ypsilon, poi entrata in collisione con l’auto di pattuglia. A quel punto gli uomini a bordo della Lancia sono scesi, inseguiti a piedi dai due militari della pattuglia: a quel punto uno dei malviventi ha sparato, colpendo Legrottaglie, che è caduto al suolo.

Il carabiniere rimasto illeso ha lanciato l’allarme: sul posto subito il 118, ma per il carabiniere ferito non c’era più niente da fare. Le pattuglie delle forze dell’ordine, convogliate subito in contrada Rosea, stanno battendo le campagne alla ricerca dei due con il supporto di un elicottero. Mentre la zona è stata sequestrata.

Esprimo il più profondo cordoglio per la morte del Brigadiere Capo dei Carabinieri, Carlo Legrottaglie, ucciso nell’esercizio del suo dovere mentre interveniva a seguito di una rapina, questa mattina a Francavilla Fontana.

Il dolore si unisce allo sdegno per l’efferata violenza contro un uomo in divisa, colpito mentre serviva lo Stato e proteggeva i cittadini.

Alla sua famiglia, all’Arma dei Carabinieri e a tutti i suoi cari va la mia più sentita vicinanza, personale e del Governo.

Giorgia Meloni