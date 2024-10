Puglia, auto clonata: stesso modello, serie, colore, targhe e polizza assicurativa

Nell’ambito degli ordinari servizi di controllo economico del territorio disposti dal Comando Provinciale di Lecce, i Finanzieri della Tenenza di Casarano hanno individuato un ingegnoso sistema illecito messo in atto da un ex carrozziere, ora in pensione, del basso Salento.



A seguito delle indagini condotte dai militari del Corpo è emerso che un’autovettura FIAT Punto “clone” circolava liberamente nel Comune di Casarano: era l’esatta duplicazione di un altro veicolo appartenente al medesimo nucleo familiare. I militari hanno accertato che entrambe le autovetture condividevano lo stesso modello, serie, colore, targhe, nonché polizza assicurativa.



Le verifiche hanno consentito di constatare che il veicolo clonato era dotato di targhe realizzate in vetroresina e presentava l’assenza delle targhette identificative nel vano motore, con un telaio risultato ribattuto.