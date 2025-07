Puglia, aggredisce la polizia locale. Era un parcheggiatore abusivo

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

PUGLIA – Bari: un uomo di 30 anni, di nazionalità straniera e irregolare sul territorio italiano, è stato arrestato dopo aver aggredito agenti della Polizia Locale. L’incidente è avvenuto ieri, intorno a mezzogiorno, al Molo San Nicola, dove una pattuglia in servizio ha notato l’uomo aggirarsi tra le auto, presumibilmente nell’atto di esercitare l’attività di parcheggiatore abusivo.

Alla richiesta di documenti, il trentenne ha reagito violentemente, attaccando fisicamente gli agenti. Nonostante la resistenza, i poliziotti sono riusciti a immobilizzarlo e condurlo al Comando per l’identificazione. Durante l’operazione, uno degli agenti ha riportato lievi lesioni. I controlli successivi hanno rivelato che l’uomo era privo di documenti, irregolare e con numerosi precedenti penali, molti dei quali per reati simili. L’arrestato è stato condotto in carcere in attesa delle disposizioni dell’Autorità Giudiziaria.