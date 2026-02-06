[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

“Pubblico concorso per specialista comunicazione istituzionale. Dichiarazioni del Commissario Straordinario del Policlinico Foggia”

Il concorso per la selezione di uno specialista in comunicazione istituzionale, bandito dal Policlinico Riuniti di Foggia, nasce dall’esigenza concreta e non più rinviabile di dotare il secondo nosocomio della Puglia, per afflusso di pazienti e complessità organizzativa, di un Ufficio Stampa strutturato e adeguato alle funzioni strategiche che la comunicazione pubblica oggi rende indispensabili.

L’istanza di revoca avanzata dall’Ordine dei Giornalisti e da Assostampa di Puglia, motivata da presunte “anomalie” nella composizione della commissione esaminatrice, appare generica e non supportata da elementi specifici. I componenti della commissione sono infatti funzionari pubblici di comprovata esperienza e integrità, con precedenti incarichi in ambito concorsuale.

È opportuno inoltre rappresentare con chiarezza l’attuale assetto organizzativo: l’attività di informazione del Policlinico di Foggia è oggi affidata a una sola unità, circostanza oggettivamente insufficiente per garantire una comunicazione efficace, tempestiva e continuativa in una realtà sanitaria di tali dimensioni e complessità.

La rilevanza e la specificità di queste funzioni trovano peraltro un preciso riconoscimento normativo e contrattuale. L’art. 18-bis del CCNL, introdotto nei contratti del comparto Funzioni Locali e richiamato nelle evoluzioni contrattuali 2019-2021 e successive, disciplina l’istituzione di nuovi profili professionali dedicati alle attività di comunicazione e informazione, prevedendo figure specialistiche per la gestione dei processi istituzionali e dei rapporti con i media. Un impianto che conferma come tali competenze debbano essere strutturate e presidiate stabilmente all’interno delle amministrazioni pubbliche, e non affidate a soluzioni occasionali o a risorse numericamente insufficienti.

È evidente, pertanto, che una sola professionalità, non possa assicurare da sola il volume e la complessità delle esigenze comunicative ed informative che un grande ospedale pubblico è chiamato a gestire quotidianamente.

In questo quadro, il concorso rappresenta uno strumento necessario per rafforzare e qualificare il servizio, con l’obiettivo di costituire un team di specialisti della comunicazione regolarmente iscritti all’Ordine professionale e in possesso dei requisiti, come in questo caso, previsti dal bando pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 1° agosto 2025.

La qualità della comunicazione, giustamente richiamata da Ordine e Assostampa, è un obiettivo pienamente condiviso dal Policlinico. Proprio per assicurare trasparenza e correttezza informativa,

in assenza di una struttura dedicata, il sottoscritto Commissario straordinario ha dovuto firmare personalmente i comunicati stampa dell’Ente per garantirne la paternità formale, anche in riscontro ai rilievi formulati dagli stessi organismi.

Rafforzare l’Ufficio Stampa significa, dunque, migliorare il servizio ai cittadini, favorire un’informazione puntuale e affidabile e consolidare il rapporto di fiducia tra Istituzione e comunità.

Il Commissario Straordinario è in ogni caso sempre pronto ad un confronto costruttivo con Ordine dei Giornalisti e Assostampa anche in ordine alle personali legittime prerogative di attività di informazioni.

Il Commissario Straordinario

Dott. Giuseppe Pasqualone