[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Psicologo di base. Campo: “Finalmente attivato il servizio, fondamentale per bambini, adolescenti e giovani adulti”

Dichiarazione di Paolo Campo, presidente della V Commissione Ambiente del Consiglio regionale

Il servizio dello psicologo di base può finalmente partire dopo che è stato superato l’ultimo ostacolo tecnico-burocratico.

In ogni ASL della Puglia sarà attivata l’assistenza di base affidata agli psicologi che lavoreranno in sinergia con i medici e i pediatri di base. L’obiettivo è raccogliere i bisogni di assistenza espresse e fornire interventi coerenti con le altre esigenze di assistenza e sostegno.

La legge, approvata oltre 2 anni dal Consiglio regionale, è stato il primo esempio di tutela diffusa e concreta della salute mentale, ritenendola altrettanto importante di quella fisica.

Speriamo che la disponibilità diffusa e gratuita dello psicologo di base aiuti a superare i pregiudizi che ancora oggi incidono fortemente sulla qualità della vita e della socialità. A maggior ragione per i bambini, gli adolescenti e i giovani adulti che hanno bisogno delle attenzioni e delle cure a farne degli adulti consapevoli.