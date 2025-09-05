[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Provincia di Foggia, PD e CON: “La Provincia è ferma: il ricorso contro il Prefetto e il Ministro è uno strappo istituzionale gravissimo”

“La Provincia è ferma: il ricorso contro il Prefetto e il Ministro è uno strappo istituzionale gravissimo. Nobiletti si assuma le sue responsabilità e vada via. Noi siamo pronti a far ripartire la Capitanata”

Nota dei consiglieri provinciali del Partito Democratico e di CON

In un momento delicatissimo per il futuro della Capitanata, con scuole e strade che attendono da mesi interventi urgenti, assistiamo increduli a un atto senza precedenti: il Presidente della Provincia di Foggia, Giuseppe Nobiletti, ha citato in giudizio il Prefetto di Foggia e il Ministero dell’Interno.

Un ricorso clamoroso, che rappresenta uno strappo istituzionale gravissimo. Anziché assumersi le proprie responsabilità politiche per l’incapacità di costruire una maggioranza e approvare il rendiconto di gestione, il Presidente sceglie lo scontro con lo Stato, tentando di scaricare altrove i suoi evidenti fallimenti e spendendo circa 70 mila euro per le spese legali.

È bene che i cittadini lo sappiano: la Provincia di Foggia oggi è ferma. Non per colpa di altri, ma perché non esiste alcuna programmazione né sui lavori pubblici né sull’edilizia scolastica, né sulle strade né sulla progettazione per intercettare fondi regionali o nazionali.

Non ci sono progetti cantierabili, non ci sono visioni di sviluppo, non c’è alcuna attività amministrativa degna di questo nome.

Quando i cittadini si chiedono: “Perché quella scuola è ancora inagibile?” “Perché quella strada è dissestata?” “Perché non vediamo opere concrete?”

La risposta è una sola: perché non ci sono i progetti. E se non ci sono progetti, non possono partire né lavori né finanziamenti.

Il Presidente Nobiletti sta cercando di addossare a Prefetto e Ministero responsabilità che sono invece pienamente sue. Ha preferito lo scontro alla responsabilità, il vittimismo alla buona amministrazione.

Per questo chiediamo con forza un atto di responsabilità: se davvero ha a cuore le sorti della Capitanata, Nobiletti si faccia da parte. Se si dimetterà, noi siamo pronti da subito a sbloccare la situazione, a ricostruire una guida politica stabile, a presentare i progetti necessari, a far partire i lavori su strade, scuole, sicurezza e ambiente.

Non è il tempo delle scuse, né dei ricorsi. È il tempo di rimboccarsi le maniche.

Noi siamo pronti a far ripartire la Provincia di Foggia.

